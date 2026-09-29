HQF, margini in forte crescita nel semestre: EBITDA +30% a 1,7 milioni

(Teleborsa) - High Quality Food (HQF), gruppo attivo nel settore agro-industriale di alta qualità e nella distribuzione di luxury food made in Italy destinato soprattutto al canale Ho.Re.Ca., quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita dell'8,8% a 10,2 milioni di euro, un EBITDA salito del 30% a 1,7 milioni e un utile netto in aumento del 20% a 0,61 milioni. A sostenere la crescita sono state soprattutto le vendite in Europa, mentre il miglioramento dei margini riflette una minore incidenza dei costi fissi.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 10,2 milioni di euro, rispetto ai 9,4 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito del 7,8% a 11,2 milioni. Le vendite in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili a 5,9 milioni, mentre l'Europa, incluso il Regno Unito, è cresciuta a 3,8 milioni (3 milioni) e gli altri continenti a 0,6 milioni (0,5 milioni). La carne resta la principale categoria, con il 44% delle vendite.



L'EBITDA è pari a 1,7 milioni di euro, contro gli 1,3 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 12,9% al 15,5% grazie alla minore incidenza dei costi per servizi e del personale. L'EBIT è cresciuto del 41,1% a 1,4 milioni (vs 1 milione), con un margine del 12,4%, mentre l'utile netto si è attestato a 0,61 milioni (vs 0,51 milioni).



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 12,6 milioni di euro, rispetto ai 10 milioni di fine 2025, per effetto dell'aumento del capitale circolante, legato alle maggiori scorte e ai crediti delle filiali estere, e degli investimenti per 942 mila euro nell'ambito del Bando di Filiera.



Il commento del CEO



"Siamo orgogliosi di poter annunciare risultati così positivi e premianti nel primo semestre 2026. La curva di crescita è rilevante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sia in termini di ricavi che di valore della produzione, EBITDA ed EBIT - ha commentato Simone Cozzi, Fondatore e Amministratore Delegato di High Quality Food - Il conseguimento di questi risultati, in uno scenario economico caratterizzato da volatilità e complessità geopolitiche con importanti conseguenze dal punto di vista energetico e di approvvigionamento di materie prime, conferma la solidità del nostro modello di business e delle nostre strategie di marketing che trovano continuo riscontro nel mercato in cui operiamo premiando l'eccellenza del luxury food italiano. L'inizio del 2026 ci ha permesso di migliorare e perfezionare ulteriormente il nostro progetto di espansione, portato avanti con l'aggiudicazione del V Bando di Filiera insieme ad HQF Agricola. Siamo fiduciosi di poter chiudere l'anno mantenendo questo trend con l'obiettivo di crescere sempre più anche sul mercato internazionale e affermarsi come punto di riferimento per il settore".



L'outlook



Le incertezze legate allo scenario economico e geopolitico, con l'inflazione alimentata dalle tensioni nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, non consentono al momento di formulare ipotesi concrete sull'evoluzione dei consumi nel breve periodo. Tuttavia, secondo la società, lo sviluppo dei segmenti B2B e B2C dovrebbe permettere di proseguire il percorso di crescita, anche grazie al nuovo punto vendita in apertura al Mercato Comunale Wagner di Milano, che rafforzerà la presenza del gruppo nel Nord Italia insieme alla struttura logistica di Cernusco sul Naviglio.

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