Somec (-10%) si allinea al prezzo dell'ABB. Per analisti è "interessante opportunità di ingresso"

(Teleborsa) - Ieri sera, Venezia S.p.A. e VIS S.r.l. hanno venduto 550.000 azioni di Somec (pari al 7,55% del capitale sociale) attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB). Il prezzo di collocamento è stato fissato a 24 euro per azione, per un controvalore complessivo di 13,2 milioni di euro. Tale prezzo incorpora uno sconto di circa il 10% rispetto alla chiusura di ieri di Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile. Venezia mantiene una partecipazione di circa il 68,6% nel capitale sociale e l'81,3% dei diritti di voto. Il venditore si è impegnato a rispettare un periodo di lock-up di 180 giorni.



"Accogliamo con favore l'operazione - commentano gli analisti di TP Icap Midcap - L'aumento del flottante - che si attesta ora al 30,8% - dovrebbe migliorare la liquidità del titolo. Inoltre, consente a Somec di soddisfare i requisiti per l'inclusione nell'indice Intermonte Valore Italia, il che potrebbe ampliare la base di investitori".



Viene fatto notare che il collocamento valuta Somec a 9,8x il rapporto P/E stimato per il 2027 e a 4,9x l'EV/EBITDA stimato per il 2027; "si tratta di multipli che riteniamo molto interessanti, data la visibilità garantita dal portafoglio ordini - viene sottolineato - Eventuali pressioni a breve termine sul prezzo dell'azione rappresentano, a nostro avviso, un'interessante opportunità di ingresso".



Nella prima ora di contrattazioni, Somec si attesta a 23,8 euro, con un calo del 10,19%.

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