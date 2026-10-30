Milano 12:03
49.672 -0,66%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:03
10.767 +0,41%
Francoforte 12:03
25.919 -0,46%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in salita dello 0,36%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49.040. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50.484. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 51.927.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```