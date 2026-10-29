Milano
10:27
49.705
-0,24%
Nasdaq
28-ott
29.813
0,00%
Dow Jones
28-ott
52.475
+0,19%
Londra
10:27
10.734
+0,37%
Francoforte
10:28
25.910
+0,80%
Giovedì 29 Ottobre 2026, ore 10.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,03%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,03%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 18.689,1 Euro
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dell'1,03%, a quota 18.689,1 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,73%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,98%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,04%)
Argomenti trattati
Borsa
(1345)
·
Madrid
(104)
Titoli e Indici
Ibex 35
-1,02%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,34%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,75%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,26%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,14%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,22%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,47%
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto