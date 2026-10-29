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Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,03%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 18.689,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,03%
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dell'1,03%, a quota 18.689,1 in apertura.
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