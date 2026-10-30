Buoni fruttiferi postali per minori: rendimento annuo lordo del 5% fino ai 18 anni

(Teleborsa) - I Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori offrono un rendimento annuo lordo del 5% fino al compimento dei 18 anni. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e distribuiti da Poste Italiane, possono essere sottoscritti a partire da 50 euro e intestati a bambini e ragazzi fino a 16 anni e mezzo. Il capitale accumulato potrà essere utilizzato per finanziare gli studi, l’ingresso nel mondo del lavoro o altri progetti personali.



Sono oltre 6,8 milioni i Buoni per minori attualmente in circolazione, per un valore complessivo superiore a 10,5 miliardi di euro. La Campania è al primo posto per diffusione, seguita da Lombardia e Lazio. La Lombardia guida invece la classifica dei Libretti di risparmio dedicati ai minori, che favoriscono una gestione gradualmente più autonoma del denaro, anche attraverso strumenti digitali.



I Buoni non prevedono costi di sottoscrizione, beneficiano di una tassazione agevolata sugli interessi al 12,50% e sono esenti dall'imposta di successione. Disponibili in forma cartacea o dematerializzata, rappresentano uno strumento per sostenere il risparmio familiare, promuovere l'educazione finanziaria e accompagnare le nuove generazioni verso il futuro.

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