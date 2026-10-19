Poste, superate 300mila richieste di rilascio

(Teleborsa) - Negli uffici postali
sono state superate le 300 mila richieste di rilascio di passaporto
, con un picco nel mese di agosto
che ha raggiunto quota 16.947 passaporti erogati
. IL dato registra anche una crescita del 6% rispetto al precedente massimo, che era stato raggiunto nel mese di febbraio 2026 con 15.940 passaporti rilasciati.
E' quanto emerge dai dati diffusi da Poste Italiane
, secondo cui 236.531 domande sono state presentate presso i 6.932 uffici Polis attivi nei Comuni con meno di 15.000 abitanti e 63.623 negli altri 431 uffici postali presenti nei grandi centri urbani. Tra i Comuni che fanno parte del progetto Polis spiccano per numeri di richieste quelli della provincia di Bergamo (18.555), Verona (18.418), Vicenza (16.712) e Monza (11.833).
Una rete di quasi 7mila uffici postali
Il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto è disponibile oggi in ben 6.932 uffici postali Polis
, situati in Comuni con meno di 15mila abitanti, e in 431 uffici postali
di grandi città come Bologna, Verona, Roma, Cagliari, Firenze, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia, Ferrara, Milano e Napoli.
Le distanze si accorciano
L’iniziativa contribuisce a ridurre il divario tra aree urbane e territori meno serviti
, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia, come per gli abitanti di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza, che erano costretti a percorrere fino a 150 chilometri per ottenere un passaporto. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la capillarità
della rete di uffici postali per rendere i servizi pubblici più vicini e accessibili
ai cittadini.
Come richiedere il passaporto
Il procedimento per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce
: basta presentare un documento
valido, il codice fiscale
ed una fotografia
. Occorrerà poi corrispondere l’importo di 42,70 euro
, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro
. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane o mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio.
Per il rinnovo
, sarà necessario anche consegnare il vecchio passaporto
o la denuncia di smarrimento o furto quando ricorrano queste casistiche. Gli operatori degli uffici postali raccolgono i dati biometrici (impronte digitali e foto)
e inviano la documentazione all’ufficio di Polizia competente
.
Nelle grandi città il servizio è disponibile su prenotazione
che può essere effettuata registrandosi sul sito di Poste Italiane. Il servizio prevede la possibilità di consegna a domicilio
del passaporto: una scelta effettuata dall’81% dei cittadini nei piccoli centri e dal 30% dei residenti nelle grandi città.