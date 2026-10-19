Milano 17:35
49.086 -1,55%
Nasdaq 20:14
29.577 +1,33%
Dow Jones 20:14
52.055 +0,10%
Londra 17:35
10.765 -1,08%
Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

Poste, superate 300mila richieste di rilascio

Agosto record con 16.947 richieste gestite dagli Uffici postali

Economia
Poste, superate 300mila richieste di rilascio
(Teleborsa) - Negli uffici postali sono state superate le 300 mila richieste di rilascio di passaporto, con un picco nel mese di agosto che ha raggiunto quota 16.947 passaporti erogati. IL dato registra anche una crescita del 6% rispetto al precedente massimo, che era stato raggiunto nel mese di febbraio 2026 con 15.940 passaporti rilasciati.

E' quanto emerge dai dati diffusi da Poste Italiane , secondo cui 236.531 domande sono state presentate presso i 6.932 uffici Polis attivi nei Comuni con meno di 15.000 abitanti e 63.623 negli altri 431 uffici postali presenti nei grandi centri urbani. Tra i Comuni che fanno parte del progetto Polis spiccano per numeri di richieste quelli della provincia di Bergamo (18.555), Verona (18.418), Vicenza (16.712) e Monza (11.833).

Una rete di quasi 7mila uffici postali

Il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto è disponibile oggi in ben 6.932 uffici postali Polis, situati in Comuni con meno di 15mila abitanti, e in 431 uffici postali di grandi città come Bologna, Verona, Roma, Cagliari, Firenze, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia, Ferrara, Milano e Napoli.


Le distanze si accorciano


L’iniziativa contribuisce a ridurre il divario tra aree urbane e territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia, come per gli abitanti di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza, che erano costretti a percorrere fino a 150 chilometri per ottenere un passaporto. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la capillarità della rete di uffici postali per rendere i servizi pubblici più vicini e accessibili ai cittadini.


Come richiedere il passaporto

Il procedimento per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce: basta presentare un documento valido, il codice fiscale ed una fotografia. Occorrerà poi corrispondere l’importo di 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane o mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio.

Per il rinnovo, sarà necessario anche consegnare il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto quando ricorrano queste casistiche. Gli operatori degli uffici postali raccolgono i dati biometrici (impronte digitali e foto) e inviano la documentazione all’ufficio di Polizia competente.

Nelle grandi città il servizio è disponibile su prenotazione che può essere effettuata registrandosi sul sito di Poste Italiane. Il servizio prevede la possibilità di consegna a domicilio del passaporto: una scelta effettuata dall’81% dei cittadini nei piccoli centri e dal 30% dei residenti nelle grandi città.
Condividi
```