Poste, superate 300mila richieste di rilascio

Poste Italiane

Una rete di quasi 7mila uffici postali



Le distanze si accorciano



Come richiedere il passaporto

(Teleborsa) -sono state, con un picco nel mese diche ha raggiunto quota. IL dato registra anche una crescita del 6% rispetto al precedente massimo, che era stato raggiunto nel mese di febbraio 2026 con 15.940 passaporti rilasciati.E' quanto emerge dai dati diffusi da, secondo cui 236.531 domande sono state presentate presso i 6.932 uffici Polis attivi nei Comuni con meno di 15.000 abitanti e 63.623 negli altri 431 uffici postali presenti nei grandi centri urbani. Tra i Comuni che fanno parte del progetto Polis spiccano per numeri di richieste quelli della provincia di Bergamo (18.555), Verona (18.418), Vicenza (16.712) e Monza (11.833).Il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto è disponibile oggi in ben, situati in Comuni con meno di 15mila abitanti, e indi grandi città come Bologna, Verona, Roma, Cagliari, Firenze, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia, Ferrara, Milano e Napoli.L’iniziativa contribuisce a, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia, come per gli abitanti di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza, che erano costretti a percorrere fino a 150 chilometri per ottenere un passaporto. Il progetto nasce condella rete di uffici postali perai cittadini.Il procedimento per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è: basta presentare unvalido, iled una. Occorrerà poi corrispondere l’importo di, oltre al. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane o mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio.Per il, sarà necessario ancheo la denuncia di smarrimento o furto quando ricorrano queste casistiche. Gli operatori degli uffici postalie inviano la documentazione all’ufficio diNelle grandi città ilche può essere effettuata registrandosi sul sito di Poste Italiane. Il servizio prevede ladel passaporto: una scelta effettuata dall’81% dei cittadini nei piccoli centri e dal 30% dei residenti nelle grandi città.