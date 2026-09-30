E-Globe, ricavi semestrali in calo del 21% e perdita di 1,2 milioni. Debito dimezzato

(Teleborsa) - E-Globe , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma Climamarket, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in calo del 21% a 13,2 milioni di euro, un EBITDA negativo per 0,6 milioni e una perdita netta di 1,2 milioni, rispetto ai -18 mila euro dello stesso periodo del 2025. L'indebitamento finanziario netto è però sceso a 2,1 milioni, dai 5,2 milioni di fine 2025. Nei mesi di luglio e agosto il gruppo ha registrato un significativo aumento degli ordinativi rispetto allo stesso periodo del 2025, in particolare nel Nord Europa.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 13,2 milioni di euro, rispetto ai 16,8 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è sceso a 13,4 milioni (17,2 milioni). La linea Climatizzazione e Condizionamento, la principale, è passata da 12,7 a 9,7 milioni, mentre il solare termico e fotovoltaico è cresciuto da 0,1 a 0,6 milioni. Il 34% dei ricavi è stato realizzato dalla controllata spagnola Climamarket Europe, e l'e-commerce rappresenta circa il 75% delle vendite.



L'EBITDA è negativo per 641 mila euro, rispetto ai +941 mila dell'anno precedente, per effetto del calo dei ricavi, nonostante la riduzione dei costi per materie prime (-14,1%) e servizi (-22%); il costo del personale è invece salito del 10,5% a 880 mila euro. L'EBIT è negativo per 1 milione (vs +0,6 milioni), dopo ammortamenti per 0,4 milioni, mentre il risultato netto si attesta a -1,2 milioni.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 2,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 5,2 milioni di fine 2025. Sul dato hanno inciso la cessione di crediti fiscali generati da attività pregresse per 2,7 milioni e la riduzione del capitale circolante commerciale a 4,3 milioni, dagli 8,3 milioni del 31 dicembre 2025.



Il commento del CEO



"Dopo un secondo semestre 2025 particolarmente difficile, il Gruppo mostra segni di ripresa, grazie anche alle vendite verso il nord Europa attraverso la consociata spagnola e alle azioni volte a riconquistare quote di mercato in Italia - ha dichiarato Michele Mingrone, Amministratore Delegato di E-Globe - Oltre ai ricavi, il Gruppo prosegue nella propria azione di riduzione dei costi e di revisione dell'organizzazione aziendale finalizzata ad aumentare il presidio sulle attività strategiche quali Marketing e Acquisti. Contiamo di poter mostrare ulteriori miglioramenti nel secondo semestre del 2026 sia in termini di volumi che di marginalità complessiva".



L'outlook



Il gruppo ha avviato una profonda revisione della governance e due direttrici strategiche parallele: l'aumento della redditività dei canali e-commerce, cogliendo le opportunità dei mercati in espansione come Germania, Belgio e Francia, presidiati attraverso i portali Climamarket.eu e Climamarket.com, e il rafforzamento nell'impiantistica, guidato dalla consociata italiana. Sono stati inoltre avviati interventi di efficientamento operativo su logistica, distribuzione e personale, mentre è prevista l'implementazione di un nuovo sistema ERP che, insieme al potenziamento del controllo di gestione, dovrebbe consentire un presidio più rigoroso dei margini e una migliore pianificazione finanziaria.

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