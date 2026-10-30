Euronext Corporate Solutions annuncia partnership con Teleborsa per le informazioni regolamentate

(Teleborsa) - Euronext Corporate Solutions annuncia una partnership transfrontaliera con Teleborsa nel settore delle informazioni regolamentare e dei comunicati delle società quotate. "Siamo lieti di annunciare una nuova partnership tra EuroStockNews e Teleborsa, che estende la nostra offerta di distribuzione di comunicati stampa al mercato italiano", scrive Euronext Corporate Solutions in un post su LinkedIn.



"Con l'ingresso nel mercato italiano, dopo Irlanda e Norvegia, EuroStockNews aiuta le società quotate a gestire le proprie comunicazioni in un maggior numero di mercati europei attraverso un'unica piattaforma", afferma Euronext Corporate Solutions, spiegando che "grazie a Teleborsa, le aziende possono beneficiare di: una distribuzione a un pubblico consolidato di giornalisti finanziari italiani, una divulgazione e archiviazione regolamentate delle informazioni tramite EMARKET SDIR & Storage, strumenti di pubblicazione automatizzati per garantire una divulgazione tempestiva e coerente sui propri siti web aziendali".



"Questa partnership apporta competenze locali alla vostra strategia di comunicazione europea", conclude Euronext Corporate Solutions.

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