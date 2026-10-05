Simone, accordo per l’assegnazione di azioni proprie ai dipendenti

(Teleborsa) - Simone comunica di aver sottoscritto in data odierna accordi individuali con sei dipendenti della Società, aventi a oggetto l'assegnazione gratuita di azioni proprie, nell'ambito della politica retributiva e incentivante aziendale.



Gli accordi, spiega una nota, prevedono l'assegnazione gratuita di n. 1.000 azioni ordinarie della Società a ciascun dipendente, per un

totale complessivo di n. 6.000 azioni, prelevate dalle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società.



L'assegnazione è prevista entro il mese di dicembre 2026.



Il valore delle azioni, ai fini fiscali e contributivi, sarà determinato sulla base del valore normale delle stesse, in

conformità alla normativa vigente al momento dell'assegnazione.



Le azioni assegnate saranno soggette a un vincolo di mantenimento della durata di tre anni, decorrenti dalla rispettiva

data di assegnazione. In particolare, i beneficiari si impegnano a non cedere, alienare, trasferire o costituire vincoli

sulle azioni per tutta la durata del periodo previsto dagli accordi.







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