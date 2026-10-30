Intel, la guidance deludente affonda il titolo nell'after-market

Le azioni cedono il 23%

(Teleborsa) - Il titolo Intel è crollato di oltre il 23% nelle contrattazioni after-hours in scia alla previsione di vendite del quarto trimestre tra i 15 e i 16 miliardi di dollari, a fronte di una stima degli analisti di 17 miliardi di dollari, con alcune proiezioni che superavano i 18 miliardi, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



L'utile per azione rettificato è atteso a 0,25 dollari rispetto a un consensus di 0,43 centesimi per azione.



Inoltre, il produttore di chip prevede che il calo del mercato dei PC persisterà almeno fino alla prima metà del 2027, con un'ulteriore flessione del 10% l'anno prossimo, dopo il -12% registrato nel 2026.



I risultati e i commenti del management

Nel terzo trimestre, il fatturato è stato di 16,5 miliardi di dollari, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'utile per azione si è attestato a 0,60 dollari e l'utile per azione rettificato è stato di 0,52 dollari.



"I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano un miglioramento nell'esecuzione, progressi significativi nell'espansione dell'offerta e un continuo sviluppo della nostra tecnologia di processo", ha dichiarato Lip-Bu Tan, CEO di Intel. "Nonostante le difficoltà a breve termine che interessano il settore dei PC, la domanda per le nostre CPU rimane solida, rafforzando la nostra fiducia nelle opportunità di crescita a lungo termine per la nostra attività. La nostra priorità immediata è sbloccare ulteriore offerta per soddisfare la straordinaria domanda per la nostra famiglia Xeon, rafforzando al contempo il nostro portafoglio prodotti e la nostra roadmap. Ci stiamo muovendo con urgenza e determinazione per capitalizzare queste opportunità al fine di garantire una crescita sostenibile e valore a lungo termine per gli azionisti."



"Abbiamo registrato un altro trimestre solido. Ricavi, margine lordo e utili per azione hanno superato le previsioni, inclusa la crescita dei ricavi dei data center più forte degli ultimi 15 anni", ha dichiarato David Zinsner, CFO di Intel. "Guardando al futuro, prevediamo che il rallentamento del mercato dei PC continuerà almeno per la prima metà del prossimo anno, ma restiamo ottimisti sulle opportunità offerte dal nostro portafoglio più ampio e continueremo a effettuare investimenti oculati in capacità e capitale circolante per aumentare l'offerta e supportare la crescita futura."

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