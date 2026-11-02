Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 157,404. Prima resistenza a 157,702. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 157,304.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)