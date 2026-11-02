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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,04%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 49.519,88 punti
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02 novembre 2026 - 09.02
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Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,04%, dopo aver aperto a 49.519,88 punti.
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