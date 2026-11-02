Metriks AI, contratto per l'acquisizione del 60% di Lunghi Informatica

Il closing dell'operazione è atteso entro il 31 dicembre

(Teleborsa) - Metriks AI ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione del 60% del capitale di Lunghi Informatica, provider di software gestionali e servizi IT per le PMI con sede a Gallarate (VA).



Il closing dell'operazione è previsto entro il 31 dicembre prossimo, previo il perfezionamento di alcune operazioni di riorganizzazione del perimetro operativo della società oggetto di acquisizione, secondo quanto previsto dal contratto di compravendita.



I dettagli

La quota sarà ceduta da Fabio Lunghi (55%) e da Elena Maria Mello (5%). Il restante 40%, detenuto da Fabio Lunghi, sarà oggetto di un meccanismo di opzioni put & call che consentirà a Metriks di raggiungere progressivamente il 100% del capitale sociale della target.



Il prezzo per il 60% è determinato applicando un multiplo EV/Ricavi pari a 1,0x ai ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2026, al netto della posizione finanziaria netta al closing, e non potrà in ogni caso essere superiore a 900.000 euro. Il prezzo potrà essere ridotto in misura proporzionale, fino a un massimo del 50%, qualora il rapporto tra EBITDAC e ricavi di Lunghi Informatica al 31 dicembre 2026 risulti inferiore al 10%.



Al closing, Metriks corrisponderà un prezzo provvisorio di 567.000 euro, di cui 359.100 in denaro e 207.900 mediante l'assegnazione a Fabio Lunghi di azioni ordinarie Metriks, valorizzate sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del closing, secondo i criteri previsti contrattualmente. Le azioni assegnate saranno soggette a un vincolo

di lock-up fino al 31 dicembre 2030.



Il prezzo definitivo sarà determinato sulla base dei risultati di Lunghi Informatica al 31 dicembre 2026 e l'eventuale conguaglio positivo sarà corrisposto entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui il relativo importo sarà divenuto definitivamente vincolante tra le parti: quanto alla quota di spettanza di Fabio Lunghi, per il 60% in denaro e per il 40% in azioni Metriks; quanto alla quota di spettanza di Elena Maria Mello, interamente in denaro. Qualora il prezzo definitivo risulti inferiore al prezzo provvisorio, i venditori restituiranno a Metriks la relativa differenza.



Le opzioni put e call

Le opzioni put & call sul restante 40% saranno esercitabili in tre tranche, pari al 13%, al 13% e al 14% del capitale sociale, successivamente all'approvazione dei bilanci della target al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029.



Il prezzo di ciascuna tranche sarà determinato con i medesimi criteri e corrisposto per il 50% in denaro e per il 50% in azioni Metriks, anch'esse soggette a lock-up fino al 31 dicembre 2030, ferma restando la facoltà di Metriks di corrispondere in denaro, in tutto o in parte, la componente in azioni. Il corrispettivo complessivo per il 100% del capitale sociale non potrà essere superiore a 1.500.000 euro, di cui massimi 600.000 euro per il 40% oggetto delle opzioni (rispettivamente 195.000, 195.000 e 210.000 euro per ciascuna

tranche).



Metriks disporrà inoltre di un'opzione di acquisto accelerata sulla partecipazione residua. Metriks ha infine garantito che il corrispettivo complessivo per il 100% del capitale sociale non sarà inferiore a 900.000 euro, integrando ove necessario il prezzo dell'ultima tranche.



Al 31 dicembre 2025 Lunghi Informatica ha registrato un valore della produzione pari a circa 1,123 milioni, un EBITDA di circa 38 mila euro e una posizione finanziaria netta intorno a 252 mila euro (cash negative).



Il management

Fabio Lunghi entrerà a far parte, con la carica di amministratore delegato, del nuovo consiglio di amministrazione di Lunghi Informatica, composto da tre membri di cui due designati da Metriks e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030, e diventerà azionista di Metriks, garantendo continuità nella gestione operativa e nella relazione con i clienti.

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