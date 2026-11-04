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Rinnovo CCNL 2025-27, Anief si batte per buoni pasto e figure di sistema

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L'Anief torna a battersi per alcuni punti fermi, in vista del prossimo rinnovo del CCNL comparto scuola - parte normativa: buoni pasto e figure di sistema. Lo ha confermato il segretario generale Stefano Cavallini al termine della riunione in Aran.

"Si è appena concluso l'incontro presso l'Aran per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 25-27, parte normativa. Come Anief abbiamo ribadito pochi punti da inserire all'interno del testo definitivo per la sottoscrizione dello stesso", ha annucniato il sindacalista.

"I punti fondamentali su cui ci siamo abbattuti sono sicuramente l'inserimento all'interno del contratto dei buoni pasto per il personale della scuola, anche perché il tema era inserito in una dichiarazione congiunta di un vecchio contratto", Inoltre abbiamo chiesto fortemente l'inserimento delle figure di sistema nell'articolato del contratto".

"Entrambi i punti sono a costo zero, eh perché verrebbero usati i finanziamenti già predisposti in altre leggi. Vi terremo aggiornati sui prossimi incontri, che saranno incontri tecnici, su determinati argomenti specifici del contratto", conclude Cavallini.

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