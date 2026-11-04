Rinnovo CCNL 2025-27, Anief si batte per buoni pasto e figure di sistema

per alcuni punti fermi, in vista del prossimo- parte normativa:. Lo ha confermato il segretario generaleal termine della riunione in Aran."Si è appena conclusoper il rinnovo del contratto collettivo nazionale 25-27, parte normativa. Come Anief abbiamo ribadito pochi punti da inserire all'interno del testo definitivo per la sottoscrizione dello stesso", ha annucniato il sindacalista."Isu cui ci siamo abbattuti sono sicuramente l'inserimento all'interno del contratto deiper il personale della scuola, anche perché il tema era inserito in una dichiarazione congiunta di un vecchio contratto", Inoltre abbiamo chiesto fortementenell'articolato del contratto"."Entrambi i punti, eh perché verrebbero usati iin altre leggi. Vi terremo aggiornati sui prossimi incontri, che saranno incontri tecnici, su determinati argomenti specifici del contratto", conclude Cavallini.