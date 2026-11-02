RES, accordo con Comau per realizzazione impianto di smontaggio veicoli a fine vita

Si tratta di una linea da 6mila auto l'anno per investimento di 2 milioni di euro

(Teleborsa) - RES ha siglato un accordo con Comau, azienda tecnologica attiva nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, per la realizzazione di una linea automatizzata di smontaggio dei veicoli a fine vita, la cui entrata in esercizio è prevista nel corso del 2028.



L’impianto, che sorgerà nel sito industriale dismesso ex Fonderghisa di Pozzilli (Isernia) senza consumo di nuovo suolo, è parte della business unit Upcycling, dedicata al recupero e alla valorizzazione dei materiali provenienti da veicoli fuori uso e riciclati sia attraverso processi meccanici che chimici, altamente innovativi, mentre la parte non riutilizzabile verrà indirizzata negli altri impianti di smaltimento gestiti da RES. Il materiale, una volta recuperato, rientrerà in parte nel ciclo produttivo dell’industria del settore automotive e in parte verrà rivalorizzato come nuova materia prima.



Esso avrà una capacità nominale di 6.000 veicoli l'anno, su due turni giornalieri per cinque giorni a settimana, e potrà trattare veicoli fino a 3.500 kg. Con un'efficienza teorica dell'85%, il tempo ciclo stimato è di 33 minuti per i veicoli tradizionali e di 35,5 minuti per quelli elettrici. I veicoli si sposteranno tra le stazioni su carrelli dedicati movimentati da veicoli a guida automatica e la linea impiegherà almeno 8 operatori di produzione, più una figura di supporto dedicata soprattutto alla stazione batterie e alla logistica.



Il progetto rientra tra gli impieghi dei proventi (use of proceeds) dell'aumento di capitale concluso da RES nel novembre 2025, con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro ed è cofinanziato con fondi pubblici, il regime di aiuti per il rilancio e la reindustrializzazione delle aree di crisi industriale gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



A regime, la business unit è prevista gestire fino a 7.500 tonnellate l'anno di materiali provenienti da circa 6.000 veicoli e impiegherà 22 nuove risorse.



Antonio Valerio, Ceo di Res, dichiara: "Con questo accordo diamo concretezza a uno degli impegni presi con il mercato in occasione dell'aumento di capitale. La nuova linea di Pozzilli trasforma lo smontaggio dei veicoli a fine vita in un processo industriale, tracciato e più sicuro per i nostri operatori. Grazie alla stazione dedicata alle batterie, siamo pronti a gestire anche il flusso crescente di veicoli elettrici che arriveranno a fine vita nei prossimi anni".

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