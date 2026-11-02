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Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre

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Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre
Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre pari a 52,7 punti, in calo rispetto al precedente 52,9 punti (la previsione era 52,4 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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