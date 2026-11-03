Milano 12:33
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Dow Jones 2-nov
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,25%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,03 e primo supporto individuato a 157,635. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,426.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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