Milano 27-ott
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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.648,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,14%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dell'1,14%, a quota 3.648,3 in apertura.
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