Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.608,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,82%, a quota 3.608,1 in apertura.
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