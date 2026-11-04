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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.608,1 punti
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Finanza
04 novembre 2026 - 02.38
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L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,82%, a quota 3.608,1 in apertura.
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