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EQUITA, Fabio Enrico Deotto esce dal patto parasociale dopo la cessazione delle cariche in azienda

Finanza
EQUITA, Fabio Enrico Deotto esce dal patto parasociale dopo la cessazione delle cariche in azienda
(Teleborsa) - EQUITA ha comunicato che l'azionista Fabio Enrico Deotto - figura storica del Gruppo sin dal 1990 e già Vicepresidente di EQUITA SIM da agosto 2018 ad aprile 2026 - è formalmente uscito dal patto parasociale essendo recentemente cessate le sue cariche negli organi sociali del Gruppo.

In vigore dallo scorso 1° aprile 2025, il patto era stato sottoscritto in data 31 marzo 2025 da altri 38 azionisti, a cui si erano aggiunti, rispettivamente, altri 3 azionisti in data 7 maggio 2025 e altri 2 azionisti in data 9 dicembre 2025. Per effetto della sua uscita, al patto sono attualmente conferite 13.951.136 azioni ordinarie (pari al 24,6% del capitale sociale) e 26.086.995 diritti di voto (pari al 36,1% del totale dei diritti di voto, incluse le azioni proprie).
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