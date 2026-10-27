EQUITA, Fabio Enrico Deotto esce dal patto parasociale dopo la cessazione delle cariche in azienda

(Teleborsa) - EQUITA ha comunicato che l'azionista Fabio Enrico Deotto - figura storica del Gruppo sin dal 1990 e già Vicepresidente di EQUITA SIM da agosto 2018 ad aprile 2026 - è formalmente uscito dal patto parasociale essendo recentemente cessate le sue cariche negli organi sociali del Gruppo.



In vigore dallo scorso 1° aprile 2025, il patto era stato sottoscritto in data 31 marzo 2025 da altri 38 azionisti, a cui si erano aggiunti, rispettivamente, altri 3 azionisti in data 7 maggio 2025 e altri 2 azionisti in data 9 dicembre 2025. Per effetto della sua uscita, al patto sono attualmente conferite 13.951.136 azioni ordinarie (pari al 24,6% del capitale sociale) e 26.086.995 diritti di voto (pari al 36,1% del totale dei diritti di voto, incluse le azioni proprie).

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