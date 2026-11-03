Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che presenta una flessione del 3,08%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo studio del produttore di chip presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 50,01 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 50,64. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 49,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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