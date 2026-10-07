"Buy" per Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta vivace per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,78%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 31,13 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 29,48 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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