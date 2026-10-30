SOGES Group, ricavi dei nove mesi salgono a 24,5 milioni di euro (+20,7%)

(Teleborsa) - SOGES Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella gestione di strutture alberghiere e congressuali di pregio, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 24,5 milioni di euro, in crescita del 20,7% rispetto ai 20,3 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita riflette l'ampliamento del perimetro gestito, con l'ingresso in portafoglio del Meliá Venezia Lido ad agosto e dell'Hotel Malaspina a dicembre dello scorso anno, oltre al miglioramento delle performance delle strutture del Chianti e di Collezione Alfieri.



Nei nove mesi il portafoglio ha registrato un tasso medio di occupazione dell'85% e una tariffa media giornaliera (ADR) di circa 178 euro. A trainare i risultati sono state soprattutto le cinque strutture di Firenze, con un'occupazione media del 91% e un ADR di 210 euro, che le colloca nella fascia di prezzo premium.



"I risultati raggiunti confermano la solidità del nostro percorso di crescita e la validità della nostra strategia, che punta a coniugare lo sviluppo selettivo del portafoglio, attraverso l'acquisizione di nuove gestioni di strutture coerenti con il nostro posizionamento e progetto industriale, con il miglioramento continuo delle performance delle strutture gestite - ha commentato il CEO Andrea Galardi - Il nostro obiettivo è consolidare un modello di business solido e flessibile, capace di cogliere nuove opportunità di sviluppo e generare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".





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