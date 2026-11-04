Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.129. Supporto a 49.628. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50.631.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)