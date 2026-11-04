Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Lieve ribasso per l'indice svizzero, che chiude in flessione dello 0,40%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.842,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.612,6. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15.071,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)