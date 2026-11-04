Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,49%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,054, mentre il primo supporto è stimato a 157,891. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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