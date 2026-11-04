Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,49%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,054, mentre il primo supporto è stimato a 157,891. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,217.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)