FOPE, Banca Akros abbassa target price dopo taglio stime nonostante risultati solidi

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a 68 euro per azione (dai precedenti 72 euro) il target price su FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.



Gli analisti affermano che FOPE ha registrato risultati solidi nel primo semestre, confermando l'efficacia della propria strategia di espansione internazionale e la tenuta della domanda nei mercati chiave. La recente apertura della prima boutique monomarca a Hong Kong rappresenta un passo significativo nello sviluppo globale del gruppo e offre un punto di ingresso nel mercato cinese, mentre il management prosegue nel rafforzamento della notorietà del brand attraverso un'espansione selettiva della rete di vendita.



Alla luce dei risultati semestrali e della solida performance commerciale finora registrata, Banca Akros ritiene che le stime di ricavi per l'intero esercizio rimangano sostanzialmente raggiungibili. Tuttavia, rivede le previsioni di EBITDA per l'esercizio 2026 per riflettere l'impatto diluitivo degli aumenti di prezzo attuati nel corso dell'anno e una base di costi operativi più elevata prevista per il secondo semestre. Parallelamente, sostenuti dal positivo andamento dell'attività, prevede ora una generazione di cassa a fine anno prossima ai 2 milioni di euro, il che porta a migliorare la stima della liquidità netta per il 2026 a 12 milioni di euro. Nel complesso, riduce le stime di EPS per il periodo 2026-2029 di circa il 10% in media.

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