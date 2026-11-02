Milano 17:35
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Nasdaq 21:03
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Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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PMI manifatturiero USA in ottobre

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PMI manifatturiero USA in ottobre
USA, PMI manifatturiero in ottobre pari a 54,9 punti, in calo rispetto al precedente 55,9 punti (la previsione era 56 punti).
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