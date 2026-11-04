Milano 11:48
51.015 +2,15%
Nasdaq 3-nov
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Dow Jones 3-nov
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Londra 11:48
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Unione Europea, PMI composito in ottobre

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Unione Europea, PMI composito in ottobre
Unione Europea, PMI composito in ottobre pari a 51,7 punti, in calo rispetto al precedente 53,1 punti (la previsione era 51,9 punti).
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