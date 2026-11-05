Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,88, mentre il primo supporto è stimato a 157,717. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,043.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)