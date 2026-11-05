Milano 17:35
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Nasdaq 18:53
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Dow Jones 18:53
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,43%

Il DAX archivia la giornata a 26.325,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,43%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,43%, terminando gli scambi a 26.325,01 punti.
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