Milano
10:53
51.118
+0,17%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
10:53
10.916
+0,80%
Francoforte
10:53
26.592
+0,58%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 11.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,35%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,35%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 51.210,11 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,35%, dopo aver aperto a 51.210,11 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,04%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,32%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,47%
Argomenti trattati
Borsa
(1503)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,17%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,49%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,55%
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,40%
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,56% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,27% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,40% alle 13:00
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto