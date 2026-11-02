Milano
17:35
49.948
+0,90%
Nasdaq
21:07
28.201
-0,65%
Dow Jones
21:07
52.153
+0,74%
Londra
17:35
10.761
+0,29%
Francoforte
17:35
25.981
+0,63%
Lunedì 2 Novembre 2026, ore 21.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, ISM manifatturiero in ottobre
USA, ISM manifatturiero in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 novembre 2026 - 16.25
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
ISM manifatturiero in ottobre pari a 55,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 54,6 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, ISM non manifatturiero in settembre
USA, ISM: settore manifatturiero cresce a sorpresa in ottobre
USA, PMI manifatturiero in ottobre
PMI manifatturiero USA in ottobre
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 novembre 2026
USA, ISM manufacturing in October
USA, ISM non manifatturiero settembre scende poco sotto le attese a 54,9 punti
PMI manifatturiero Giappone in ottobre
PMI manifatturiero Giappone in ottobre
PMI manifatturiero Unione Europea in ottobre
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto