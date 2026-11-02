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USA, ISM manifatturiero in ottobre

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USA, ISM manifatturiero in ottobre
USA, ISM manifatturiero in ottobre pari a 55,5 punti, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 54,6 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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