EL.EN., perfezionata cessione dell'80% di Cutlite Penta a TRUMPF

Non si prevedono ad oggi effetti sulla Guidance 2026 precedentemente indicata

(Teleborsa) - El.En. , società leader nel mercato dei laser, comunica che in data odierna è stata perfezionata l’operazione di cessione a TRUMPF International Beteiligungs-SE, con sede in Ditzingen, Germania, di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Cutlite

S.r.l. , nella quale è stato conferito il ramo d’azienda di Cutlite Penta S.p.A. relativo all’attività di progettazione e produzione di sistemi laser ad alte prestazioni per il taglio di materiali, inclusi metallo, plastica, legno e fustelle. Il closing dà esecuzione all’accordo vincolante sottoscritto il 7 agosto 2026, già comunicato al mercato. Il Gruppo El.En. mantiene una partecipazione residua pari al 20% del capitale sociale della società.



L’operazione, spiega una nota, si inserisce nel percorso di valorizzazione e sviluppo della business unit Cutlite Penta e mira a consentire alla stessa di beneficiare del posizionamento internazionale, della rete commerciale e di assistenza e delle competenze industriali di TRUMPF, gruppo tedesco attivo a livello globale e leader nel settore delle macchine utensili e dei laser per applicazioni industriali.

Mantenendo una partecipazione del 20%, El.En. potrà continuare a sostenere il percorso di crescita della società e, al contempo, accompagnarne lo sviluppo.



Gabriele Clementi, Presidente di El.En. S.p.A., ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del perfezionamento dell’operazione con TRUMPF, partner industriale di standing internazionale e di riconosciuta competenza tecnologica. Riteniamo che questa nuova fase possa offrire a Cutlite Penta nuove opportunità di sviluppo, valorizzandone il patrimonio industriale e tecnologico e preservandone l’identità. La partnership si fonda sulla convinzione che la combinazione tra la tradizione e le competenze maturate da Cutlite Penta e la rete globale di TRUMPF possa sostenere un ulteriore percorso di crescita e innovazione”.



Principali termini dell’operazione

Con il perfezionamento dell’operazione, TRUMPF ha acquisito una partecipazione pari all’80% del capitale sociale della società conferitaria, mentre il Gruppo El.En. mantiene per tre anni una partecipazione residua pari al 20%. La cessione è stata preceduta dal

conferimento, da parte di Cutlite Penta S.p.A., del ramo d’azienda relativo alla business unit oggetto dell’operazione nella società di nuova costituzione, unitamente alle partecipazioni e agli asset individuati nella documentazione contrattuale.



Il corrispettivo complessivo massimo previsto per la cessione dell’80% del capitale sociale della società conferitaria è pari a circa 21 milioni di euro. Al closing è stato corrisposto in denaro un importo pari a circa 13 milioni di euro come previsto dall’accordo. La componente residua del corrispettivo sarà determinata sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2029 e secondo quanto stabilito dalle clausole di adeguamento prezzo previste dall’accordo.



Il corrispettivo è stato determinato sulla base del valore attribuito alla business unit oggetto di cessione, tenendo conto, tra l’altro, dei risultati economico-finanziari, della struttura dell’operazione, degli asset e delle partecipazioni oggetto di conferimento, nonché delle risultanze del processo di due diligence condotto dall’acquirente. L’accordo prevede meccanismi di aggiustamento prezzo e specifiche dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo, con limiti, franchigie, soglie e massimali.



I rapporti tra i soci di Cutlite S.r.l. sono disciplinati dagli accordi parasociali relativi alla governance post-closing della società conferitaria e alla partecipazione residua detenuta dal Gruppo El.En., inclusi vincoli di trasferimento e ulteriori diritti e obblighi delle parti secondo quanto concordato.



Perfezionamento dell’operazione

Il closing è intervenuto a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’accordo e in particolare dell’esperimento della procedura prevista dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. golden power) in relazione alla quale sulla base dell’istruttoria condotta dal Ministero delle imprese e del made in Italy è stato comunicato alle parti contrattuali che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa.



Effetti dell’operazione sul Gruppo El.En.

Con il perfezionamento dell’operazione, la società conferitaria oggetto di cessione esce dal perimetro di consolidamento integrale del Gruppo El.En., con effetti dalla data del closing, secondo i principi contabili applicabili.



Al 31 dicembre 2025 la business unit oggetto di cessione presentava secondo i principi contabili IFRS ricavi pari a 121,7 milioni di euro, EBIT pari 1,9 milioni di euro, risultato netto pari a euro 14 mila euro e posizione finanziaria netta negativa per 16,3 milioni di euro. Il valore previsto per la cessione potrà generare una plusvalenza o minusvalenza lorda consolidata da determinarsi sulla base dei valori

contabili alla data del closing, dell’effetto dei meccanismi di aggiustamento prezzo, degli obblighi di indennizzo, del diverso valore di carico delle partecipazioni e degli effetti fiscali applicabili.



Attualmente, in base ai piani economico finanziari predisposti per le attività oggetto di cessione ed in relazione al loro effetto sulle clausole di aggiustamento prezzo, si può ragionevolmente prevedere una minusvalenza complessiva dell’ordine di grandezza di 4 milioni di euro. La posizione finanziaria netta del gruppo si rafforzerà ulteriormente in virtù dell’incasso del corrispettivo di cessione e del deconsolidamento dei debiti finanziari netti pari a 24 milioni circa al 30 giugno 2026.



Effetti sulla Guidance 2026

Non si prevedono ad oggi effetti sulla Guidance 2026 precedentemente indicata, salvo eventuali impatti derivanti dal diverso trattamento contabile previsto dal principio IFRS 5.



(Foto: Leon Seibert su Unsplash)

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