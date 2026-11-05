Fresnillo, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale dell'argento , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Fresnillo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,93 sterline. Supporto stimato a 25,45. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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