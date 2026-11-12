Londra: si concentrano le vendite su Fresnillo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento, in flessione del 3,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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