Kimberly-Clark conferma guidance mentre affronta difficoltà in Cina

(Teleborsa) - Kimberly-Clark , colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con vendite nette pari a 4,1 miliardi di dollari, in calo dello 0,4%, mentre le vendite organiche hanno registrato una flessione dell'1,3%. Il margine lordo è stato pari al 34,9%; il margine lordo rettificato si è attestato al 35,5%, con una contrazione di 130 punti base rispetto all'anno precedente. L'utile operativo del trimestre è stato di 516 milioni di dollari, mentre l'utile operativo rettificato è stato di 677 milioni di dollari, in calo dello 0,9%. L'utile per azione (EPS) derivante dalle attività in funzionamento è stato pari a 1,19 dollari; l'EPS rettificato derivante dalle attività in funzionamento è stato di 1,70 dollari, con un incremento del 17,2%. L'EPS attribuibile a Kimberly-Clark è stato di 5,37 dollari; l'EPS rettificato attribuibile a Kimberly-Clark è stato di 1,70 dollari, in calo del 6,6%.



"Il perfezionamento dell'operazione relativa a Kenvue , avvenuto all'inizio di questa settimana, segna un momento decisivo nei 154 anni di storia di Kimberly-Clark. Diamo avvio a un nuovo ed entusiasmante capitolo, incentrato sull'offerta di una migliore assistenza a un numero maggiore di persone e sulla promozione di una salute più intelligente - ha dichiarato il CEO Mike Hsu - I risultati del terzo trimestre riflettono un contesto operativo dinamico e l'impatto di alcuni fattori specifici. Il nostro team continua a operare con agilità e lo slancio di fondo della nostra attività rimane solido".



L'azienda conferma la previsione per il 2026 di una crescita delle vendite organiche inferiore di circa 100 punti base rispetto alla crescita media ponderata di categoria nei mercati e nei segmenti in cui opera (pari a circa l'1,7% su base mobile negli ultimi dodici mesi). Tale stima riflette principalmente gli impatti negativi, già riscontrati o potenziali, quantificabili in circa 100 punti base a livello aziendale complessivo, derivanti dalle interruzioni sui social media in Cina, di cui si era già data notizia in precedenza. Prevede che l'utile operativo rettificato cresca a un tasso mid-single digit a cambi costanti. Prevede che l'utile per azione rettificato derivante dalle attività in corso cresca a un tasso high single digits a cambi costanti. Prevede che l'utile per azione rettificato di pertinenza di Kimberly-Clark registri un calo a un tasso low single digit a cambi costanti.



(Foto: Cineberg Ug)

Condividi

```