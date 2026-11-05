Maersk alza nuovamente le previsioni per il 2026 dopo un forte terzo trimestre

(Teleborsa) - Maersk , colosso danese del trasporto marittimo, ha annunciato che una solida esecuzione commerciale e operativa ha consentito di tradurre le condizioni di mercato in un incremento del fatturato del 27% su base annua nel terzo trimestre 2026, raggiungendo i 18,1 miliardi di dollari, grazie al contributo di tutte e tre le divisioni aziendali. L'EBITDA del Gruppo è salito da 2,7 a 4,7 miliardi di dollari, mentre l'EBIT è passato da 1,3 a 3,3 miliardi di dollari, portando il margine EBIT al 18,1%.



La divisione Ocean ha continuato a sfruttare le condizioni di mercato favorevoli, portando l'EBIT a 2,6 miliardi di dollari (rispetto ai 567 milioni di dollari del periodo precedente). Nonostante le condizioni meteorologiche avverse in Asia abbiano limitato la capacità e le operazioni di carico, i volumi trasportati si sono mantenuti elevati, con un tasso di utilizzo delle navi pari al 96%. La perdurante chiusura dello Stretto di Hormuz e la diffusa congestione della rete hanno comportato un aumento dei costi per il carburante (bunker), la gestione della rete e la movimentazione dei container, incidendo inoltre sull'affidabilità della programmazione.



Il fatturato della divisione Logistics & Services è cresciuto del 13%, sostenuto da un solido incremento dei volumi nella maggior parte delle linee di prodotto, da tariffe elevate e da soluzioni di collegamento terrestre (landbridge) in Medio Oriente. Il segmento terrestre (Landside) ha rappresentato il principale motore di crescita, grazie soprattutto alle soluzioni di collegamento terrestre nella regione del Golfo.



La divisione Terminals ha confermato la propria solida posizione, registrando ricavi ai massimi storici. I volumi sono aumentati del 2,6%, sostenuti da una crescita in Africa e in Europa, rispettivamente del 14% e del 6,7%. Il tasso di utilizzo si è attestato all'85% (90%). Al netto di un ripristino di valore (storno di svalutazione) relativo a un'estensione di concessione, contabilizzato nel 2025, il margine EBIT è aumentato di 0,5 punti percentuali, passando dal 32,0% al 32,5%.



Le previsioni per l'intero anno sono state riviste al rialzo, con un EBITDA sottostante compreso tra 14,0 e 14,5 miliardi di USD (in precedenza 10,5-12,5 miliardi di USD) e un EBIT sottostante compreso tra 8,0 e 8,5 miliardi di USD (in precedenza 4,5-6,5 miliardi di USD).



"Abbiamo registrato un trimestre solido in tutte le nostre aree di attività - ha commentato il CEO Vincent Clerc - Nonostante la perdurante incertezza geopolitica e le interruzioni, il commercio globale si è dimostrato straordinariamente resiliente. La domanda è trainata non solo dalla spesa dei consumatori, ma sempre più da importanti investimenti nell'elettrificazione, nell'energia e nella rapida espansione delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che generano flussi significativi di merci industriali in tutto il mondo. Siamo stati ben posizionati per intercettare questa domanda, con la nostra flotta che opera a piena capacità e una richiesta che, su alcune rotte, ha superato lo spazio disponibile".

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