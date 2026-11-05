Papa (Bper), migliori risultati di sempre nei primi nove mesi

(Teleborsa) - I risultati dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2026 sono stati i "migliori di sempre" per BPER. Lo ha detto Gianni Franco Papa
, Amministratore Delegato della banca con sede a Modena, in occasione della conference call con gli analisti.
Il manager ha ricordato che nei nove mesi
l'utile netto rettificato ha registrato una crescita del 12,2%, sostenuto dalle dinamiche commerciali positive del Gruppo, i ricavi core hanno toccato 5,4 miliardi di euro e il rapporto costi/ricavi si è attestato al 42,4%. Ha sottolineato anche l'elevata qualità dell'attivo a fine settembre 2026, con un costo del rischio stabile a 27 punti base. Il bilancio si mostra solido e i coefficienti patrimoniali elevati, con una generazione organica di capitale pari a 2,0 miliardi. Solido anche il profilo di liquidità, con indicatori a breve e lungo termine ampiamente superiori alle soglie normative.
Sulla base di tali risultati il Cda ha deliberato la distribuzione di 0,33 euro per azione ordinaria
, quale acconto sui dividendi a
valere relativamente ai risultati dell’esercizio 2026, per un importo complessivo di 694 milioni di euro, che verrà pagato il 25 novembre con record date il 24 novembre.
Papa ha inoltre sottolineato che Bper è "ben avviata nel raggiungere le ambizioni per il 2028
" delineate dalla strategia "B:Dynamic" e che fornirà "un aggiornamento sui progressi
" in occasione della presentazione dei numeri del quarto trimestre
.