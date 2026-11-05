BPER, utile cresce a doppia cifra a oltre 2 miliardi di euro nei nove mesi

Acconto sul dividendo di 33 centesimi e incrementata guidance 2026 su Cost of Risk e CET1

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 BPER ha registrato un margine di interesse di 3.375,1 milioni di euro, in crescita del 3,5%su base annua. Rispetto al secondo trimestre 2026, la variazione della dinamica commerciale risulta positiva per 27,8 milioni, sostenuta da un contributo favorevole derivante dall’andamento dei tassi di interesse pari a + 22,4 milioni e dalla dinamica dei volumi (+5,4 milioni).



Le commissioni nette sono in crescita a 2.003,7 milioni (+3,4%), grazie a commissioni da wealth management (864,2 milioni, +9,2%), bancassurance (100,4 milioni, +11,6%) e attività bancaria tradizionale (1.039,1 milioni, -1,7%). I dividendi risultano pari a 49,4 milioni. Il risultato netto della finanza è positivo per 279,5 milioni. Il totale dei proventi operativi netti ammonta a 5.820,0 milioni (+5,8% e +3,7% escludendo gli effetti TRS e altri di mercato).



Il cost/income ratio al 30 settembre 2026 è pari al 41,6% e si attesta al 42,4% escludendo gli effetti TRS e altri di mercato, in miglioramento rispetto al 45,0% al 30 settembre 2025.



Detratte le imposte sul reddito (1.078,8 milioni) e l’utile netto ordinario di periodo di pertinenza di terzi (39,5 milioni), l’utile netto ordinario di periodo risulta pari a 2.013,6 milioni (+16,4%) e pari a 1.941,4 milioni (+1 2,2%) escludendo gli effetti TRS e altri di mercato.



Le attività finanziarie totali si attestano a 423,9 miliardi, in crescita del 2,4%. La raccolta diretta da clientela si attesta a 169,1 miliardi (+2,0%). La raccolta gestita è cresciuta a 86,7 miliardi (+7,0%); la raccolta amministrata ammonta a 143,1 miliardi (-0,2%); il dato relativo alle polizze vita è pari a 25,0 miliardi (+5,1%). I crediti netti verso la clientela sono pari a 130,3 miliardi.

Nei primi nove mesi del 2026 sono stati erogati alla clientela nuovi finanziamenti per 20,2 miliardi.



Il rapporto prestiti/depositi si è attestato al 77,1%, in aumento rispetto al dato di fine 2025, pari al 76,3%.



L’approccio rigoroso nella gestione del credito ha consentito alla Banca di confermare gli elevati standard di asset quality: l’incidenza dei crediti deteriorati verso clientela a livello lordo (NPE ratio lordo) è pari al 2,3% e a livello netto (NPE ratio netto) all’1,1%. Il coverage ratio del totale dei crediti deteriorati è pari al 5 3,4% – livello tra i più alti in Italia. Con riferimento alle singole componenti dei crediti lordi deteriorati, le sofferenze lorde sono pari a 0,8 miliardi con un livello di copertura pari al 70,1%; le inadempienze probabili lorde si attestano a 2,0 miliardi con una copertura pari al 48,4%; i crediti scaduti lordi ammontano a 0,2 miliardi con una

copertura del 32,1%.



I ratios patrimoniali al 30 settembre 2026: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio pari a 15,1%; Tier 1 ratio pari a 17,8%; Total Capital ratio pari a 20,1%.



Guidance 2026



Alla luce della performance del terzo trimestre, la Banca ha migliorato la propria guidance per l’esercizio 2026 per quanto riguarda Cost of Risk e CET1 Ratio. In dettaglio, il Cost of Risk è stato migliorato a circa 35 basis points, dai precedente 40 bps, mentre il CET1 Ratio è atteso superiore al 14,5% da circa il 14,5% di prima.



Dividendo



Il Cda ha deliberato la distribuzione di 0,33 euro per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, quale acconto sui dividendi a

valere relativamente ai risultati dell’esercizio 2026, per un importo complessivo di 694 milioni di euro, che verrà pagato il 25 novembre con record date il 24 novembre.



Il commento dell'Ad Gianni Franco Papa



"La dinamica commerciale si è confermata positiva nel trimestre e nei nove mesi, consentendo di traguardare buoni risultati nonostante un contesto di costante incertezza a livello macroeconomico e geopolitico” - ha dichiarato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER. “Come sempre ringrazio le colleghe e i colleghi per il loro impegno quotidiano, che rende questi risultati possibili. Crescono

i depositi, un segnale di fiducia dei nostri clienti e della capacità attrattiva della banca, e si conferma il nostro sostegno a privati e imprese con nuovi impieghi per oltre 20 miliardi di euro a livello di Gruppo, mentre continuiamo a mantenere un’elevata posizione patrimoniale e di liquidità e una robusta qualità degli asset. In uno scenario caratterizzato da una crescita globale debole e condizionato dalla volatilità sui mercati energetici, continuiamo a rispettare gli impegni presi con il mercato e a lavorare con immutato impegno sulle leve di accelerazione del nostro piano industriale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".













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