Parigi: in rally Legrand

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il Gruppo industriale francese , che mostra una salita bruciante del 5,13% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 130,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 127,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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