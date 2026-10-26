Parigi: balza in avanti Legrand

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Legrand rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 128. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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