Swisscom, utile netto dei nove mesi a 1 miliardo di franchi. Possibile rialzo dividendo

(Teleborsa) - Swisscom ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un fatturato di 10.936 milioni di franchi svizzeri, in calo del 2,1% rispetto agli 11.175 milioni dello stesso periodo del 2025 (-1,5% su base comparabile e a cambi costanti). L'EBITDAaL è salito dell'1,5% a 3.833 milioni (+3% su base comparabile), mentre l'utile netto è cresciuto del 2,4% a 1.011 milioni. L'operating free cash flow è aumentato del 14,5% su base comparabile a 1.790 milioni, anche grazie a minori investimenti (-5,9% a 2.043 milioni).



In Svizzera il fatturato è sceso dello 0,6% a 5.826 milioni di franchi, con i servizi di telecomunicazione in calo dell'1,8%. L'EBITDAaL è cresciuto dell'1,2% su base comparabile a 2.569 milioni, grazie alle misure di efficienza e al maggiore contributo dell'attività IT. In Italia, dove opera con Fastweb + Vodafone, il fatturato è calato del 2,2% a 5.262 milioni di euro, con i servizi di telecomunicazione in flessione del 3,1%. L'EBITDAaL è però cresciuto del 7,7% su base comparabile a 1.393 milioni, grazie alle sinergie, e l'operating free cash flow è aumentato di quasi la metà a 515 milioni. Secondo la società la strategia "Value" sta dando i suoi frutti: il calo dei ricavi da telecomunicazioni continua a rallentare, mentre ARPU mobile e tasso di abbandono sono rimasti stabili dopo gli adeguamenti di prezzo.



"Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo ottenuto ottimi risultati finanziari e aumentato l'EBITDAaL, il free cash flow operativo e l'utile netto - ha dichiarato il CEO Christoph Aeschlimann - Anche in Italia la nostra strategia Value dà i suoi frutti: importanti indicatori finanziari e operativi registrano un andamento positivo".



Swisscom ha confermato le previsioni 2026, con un fatturato tra 14,7 e 14,9 miliardi di franchi, un EBITDAaL tra 5 e 5,1 miliardi e investimenti tra 3 e 3,1 miliardi, migliorando leggermente le stime sull'operating free cash flow, ora atteso oltre i 2 miliardi (da circa 2 miliardi), e sul rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, ora previsto sotto 2,3 volte (da circa 2,3 volte). In caso di raggiungimento degli obiettivi, il gruppo proporrà un aumento del dividendo da 26 a 27 franchi per azione.

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