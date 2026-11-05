USA, i licenziamenti del mese di ottobre sono ai minimi da tre anni

(Teleborsa) - I licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di ottobre sono stati i più bassi in tre anni. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 43.994 posti di lavoro. Il dato rivela una crescita del 2% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 43.281 licenziamenti, e un decremento del 71% rispetto allo stesso periodo del 2025 (153.074). Il dato di ottobre è il più basso per questo mese dal 2023, quando furono annunciati 36.836 tagli, e risulta inferiore alla media di 56.348 licenziamenti registrata negli ottobri tra il 2015 e il 2025.



Si tratta dell'ottavo mese consecutivo, nel corso dell'anno, in cui il numero di tagli è risultato inferiore a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Da inizio anno fino a ottobre, i datori di lavoro hanno annunciato 617.189 tagli, con un calo del 44% rispetto agli 1.099.500 annunciati nei primi 10 mesi del 2025. È il dato cumulativo più basso registrato nei primi dieci mesi dell'anno dal 2022, quando furono annunciati 243.338 tagli.



"Siamo in una fase caratterizzata da pochi licenziamenti - ha dichiarato Andy Challenger, esperto di dinamiche lavorative e Chief Revenue Officer presso Challenger, Gray & Christmas - In vista delle festività, i datori di lavoro preferiscono mantenere il personale attuale; le nuove assunzioni annunciate riguardano, in gran parte, impieghi stagionali a breve termine. Le aziende cercano flessibilità per far fronte alla domanda legata alle festività, senza però aumentare l'organico permanente".



Il settore alimentare ha registrato il maggior numero di tagli nel mese di ottobre, con 9.677 posizioni eliminate: si tratta del dato mensile più elevato per questo comparto nell'anno in corso, nonché del totale più alto registrato nel periodo gennaio-ottobre almeno dal 2012.



Nel settore tecnologico sono stati annunciati 5.576 tagli a ottobre, il dato mensile più basso dell'anno. Ciononostante, il comparto resta in testa per numero complessivo di licenziamenti, con 171.501 unità da inizio anno a ottobre, un incremento del 21% rispetto ai 141.159 annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso. Il settore tecnologico ha già superato il totale di 154.445 tagli registrato nell'intero 2025 e rappresenta, ad oggi, il 28% di tutti i tagli avvenuti quest'anno.



(Foto: seventyfour74 | 123RF)

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