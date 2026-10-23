USA, Fiducia consumatori Università Michigan di ottobre rivista al rialzo a 48 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di ottobre 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 48 punti dai 46,3 della lettura preliminare e rispetto ai 48,1 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 48,8 punti dai 47,3 della stima preliminare e rispetto ai 46,3 di settembre. Al rialzo anche quella sulla condizione attuale, pari a 46,7 punti dal preliminare di 44,7 punti, ma inferiore ai 50,9 del mese precedente.

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