Banca CF+, accordo per l’acquisto di crediti IVA fino a 1 miliardo di euro in tre anni

(Teleborsa) - Banca CF+ ha sottoscritto un accordo con uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore delle infrastrutture tecnologiche, finalizzato all'acquisto di crediti IVA per un importo complessivo fino a 1 miliardo di euro nell'arco dei prossimi tre anni.



In un programma di investimento infrastrutturale di questa portata, - riporta un comunicato - la gestione dei flussi IVA rappresenta una componente rilevante della pianificazione finanziaria, contribuendo a ottimizzare la liquidità e a favorire una maggiore flessibilità finanziaria nel corso della realizzazione dei progetti. La soluzione strutturata da Banca CF+ consente di valorizzare la componente fiscale, accompagnando nel tempo i fabbisogni connessi agli investimenti e contribuendo a una gestione efficiente del capitale circolante.



"Questa operazione rappresenta concretamente il nostro modo di essere banca: affiancare le imprese con soluzioni mirate, costruite sulle loro esigenze. L’esperienza maturata nei tax credits, insieme a quella nel factoring e nei finanziamenti alle imprese, è un elemento distintivo della nostra capacità di supportare il sistema produttivo nei suoi progetti e investimenti. Siamo molto soddisfatti di poter accompagnare il nostro cliente in questo importante programma di investimento", ha dichiarato Iacopo De Francisco, CEO di Banca CF+ e di Banca Sistema .

Condividi

```