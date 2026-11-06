Eurocommercial completa l'acquisizione di Les Grands Prés in Belgio per 265 milioni di euro

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties ha completato l'acquisto del centro commerciale Les Grands Prés a Mons, in Belgio. Il venditore è Union Investment e il corrispettivo è di 265 milioni di euro. Les Grands Prés diventa il sesto centro flagship del gruppo, insieme a Carosello e Fiordaliso a Milano, I Gigli vicino a Firenze, Woluwe Shopping a Bruxelles e Passage du Havre a Parigi. Con questa operazione il Belgio diventa il terzo mercato del gruppo per valore del portafoglio.



"Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con il nostro team a Les Grands Prés e di costruire relazioni strette con i suoi retailer e clienti - ha dichiarato il CEO Evert Jan van Garderen - La nostra esperienza a Woluwe Shopping ci offre un chiaro punto di partenza, ma il nostro approccio sarà definito da ciò che rende distintiva questa destinazione e dalle esigenze delle comunità che serve".



L'acquisto è stato finanziato con tre fonti: risorse finanziarie esistenti; linee di credito disponibili; i proventi netti dell'accelerated bookbuilding annunciato il 29 ottobre. L'ABB è stato sovrasottoscritto, con 5,2 milioni di nuove azioni collocate per una raccolta lorda di 128,4 milioni. Il rendimento netto iniziale è del 7,5%, cioè 20 milioni di canoni netti sul prezzo di acquisto. Il costo medio ponderato del capitale dell'operazione è del 6,6%: la parte non coperta dall'aumento di capitale è finanziata con una linea bridge biennale a un tasso fisso del 3,5%.



Per il 2027 la società prevede canoni netti indicizzati di almeno 20,6 milioni e un aumento del risultato diretto per azione di circa 0,02 euro. La stima tiene già conto dei maggiori oneri finanziari legati al rifinanziamento a lungo termine. La società controllata che possiede il centro ha anche un diritto di prelazione sull'immobile dell'ipermercato Carrefour .



"Riteniamo che questa acquisizione e l'emissione di azioni rafforzino ulteriormente l'investment case di Eurocommercial - ha commentato il CFO Roberto Fraticelli - L'acquisizione è coerente con la strategia di lungo periodo della società di investire in asset che, attraverso programmi mirati di remerchandising e una forte gestione attiva, possono migliorare significativamente il proprio posizionamento. L'aumento di capitale punta inoltre ad accrescere la capitalizzazione di mercato e la liquidità del titolo in borsa. Nel complesso, un'operazione che unisce attrattività di lungo periodo e accrescimento degli utili fin dal primo giorno”.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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