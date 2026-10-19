Prysmian completa l’acquisizione di Atkore e rafforza la crescita nelle infrastrutture elettriche

(Teleborsa) - Prysmian ha completato l’acquisizione di Atkore , leader negli Stati Uniti nelle soluzioni elettriche e per le infrastrutture.



In conformità con i termini dell’accordo di fusione sottoscritto da estrambe le parti in data 2 agosto 2026, Prysmian ha acquisito per cassa tutte le azioni ordinarie in circolazione di Atkore per 95 dollari per azione, per un Enterprise Value implicito di circa 3,8 miliardi di dollari (3,3 miliardi di euro).



Più soluzioni integrate e una presenza capillare sul mercato statunitense

L’acquisizione rafforza la leadership di Prysmian negli Stati Uniti e amplia la sua offerta di soluzioni per le infrastrutture elettriche. L’operazione unisce il modello di servizio unico di Prysmian nel campo dell’elettrificazione, incentrato sulla disponibilità dei prodotti, sulla

rapidità delle consegne e sull’integrazione verticale, al portafoglio complementare di Atkore, che comprende canalizzazioni, sistemi di gestione dei cavi, sistemi di armatura e supporto strutturale. In questo modo Prysmian potrà ampliare ulteriormente la propria offerta per i clienti nei data center, nelle utility e nelle infrastrutture commerciali e industriali. Si creeranno inoltre nuove opportunità di crescita e sviluppo di soluzioni integrate per aumentare la produttività in cantiere, migliorare la sicurezza degli installatori e accrescere l’affidabilità complessiva delle infrastrutture.



Insieme, Prysmian e Atkore contano oltre 60 siti, tra stabilimenti produttivi e centri di distribuzione negli Stati Uniti. Questa capillare presenza locale e le consolidate relazioni commerciali di Atkore con i distributori rafforzano la capacità di Prysmian di offrire ai clienti

soluzioni prodotte localmente e consegne tempestive.



Massimo Battaini, CEO di Prysmian, ha dichiarato: "L’acquisizione di Atkore rappresenta un ulteriore passo significativo nella nostra evoluzione da produttore di cavi a operatore integrato con un’offerta più ampia e completa di soluzioni. Atkore rafforzerà la nostra

leadership negli Stati Uniti, combinando prodotti complementari con il nostro modello di servizio unico per aiutare i clienti a realizzare i propri progetti più rapidamente e con maggiore efficienza, anche nella costruzione di data center, un settore in rapida espansione.

Insieme, siamo nella posizione ideale per cogliere la crescente domanda legata all’elettrificazione e alle infrastrutture digitali. Sono lieto di dare il benvenuto in Prysmian ai nostri nuovi colleghi di Atkore. Creeremo valore a lungo termine per i nostri clienti, gli azionisti e la collettività".



Sinergie da 150 milioni di dollari annui e uscita di Atkore dalla Borsa di New York

L'Operazione si inserisce nel percorso di crescita di Prysmian, dopo le acquisizioni di General Cable, Encore Wire e Channell, e conferma la comprovata capacità del Gruppo di unire competenze complementari, rafforzare le relazioni con i clienti e creare valore per gli azionisti.



Come annunciato alla firma dell’accordo, Prysmian prevede che l'Operazione generi a regime circa $150 milioni di sinergie annue ante imposte entro tre anni dal closing. Si prevede che l’acquisizione generi un incremento dell’utile per azione (EPS) nella fascia alta delle singole cifre percentuali nel primo esercizio completo successivo al closing, prima delle sinergie e a doppia cifra una volta realizzate le sinergie a regime.



Atkore sarà completamente consolidata nei risultati finanziari di Prysmian a partire da novembre 2026.



A seguito del closing dell’operazione, Atkore è interamente controllata da Prysmian e le sue azioni non saranno più negoziate sul New York Stock Exchange.

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