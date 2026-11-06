Francoforte: positiva la giornata per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del produttore di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,72 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,77. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```