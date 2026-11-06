OPA PLC, Pendant Power raggiunge il 95,44% del capitale

I risultati provvisori della riapertura dei termini

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori si rileva che, nel periodo di riapertura dei termini dell'OPA promossa da Pendant Power su PLC , sono state portate in adesione 1.561.023 azioni, pari al 6,013% del capitale e al 22,712% delle azioni oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di 4.807.950,84 euro.



Il pagamento del corrispettivo relativo alle azioni portate in adesione nel corso della riapertura sarà effettuato il 13 novembre prossimo.



L'offerente ha acquistato 339.240 azioni al di fuori dell’offerta, pari al 1,307% del capitale, per un controvalore di 1.044.859,20 euro.



Ad esito dell'offerta, Pendant Power verrà a detenere 24.777.851 azioni, corrispondenti al 95,444% del capitale e dei relativi diritti di voto.



Si sono pertanto verificati i presupposti di legge per l’esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell'obbligo di acquisto, dando pertanto corso alla procedura congiunta, con riferimento alle Azioni rimanenti all’esito della Riapertura dei Termini.



L'offerente renderà noti i risultati definitivi e fornirà indicazioni su modalità e termini con cui darà corso alla procedura per l’esercizio

del diritto di acquisto e l’adempimento dell'obbligo di acquisto nonché sulle tempistiche del delisting.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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